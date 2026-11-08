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सुर्खियां: दिवाली पर अस्पताल अलर्ट; पोलैंड में नरसंहार; इस्राइल में छिनेगी पीएम की कुर्सी; पवार की सेहत सुधरी

Sun, 08 Nov 2026 04:45 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 08 Nov 2026 04:45 AM IST
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देश-दुनिया की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

आज रविवार, 8 नवंबर 2026 को देश-दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ अमर उजाला के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में अस्पताल हाई अलर्ट पर रहेंगे और इमरजेंसी में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। वहीं, राजधानी में प्रदूषण का संकट बरकरार है। ग्रैप-3 की पाबंदियों के बावजूद एक्यूआई बढ़ने से स्थिति गंभीर होने की आशंका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्राइल की सत्ता में बड़े उलटफेर की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति ने गादी आइजेनकोट पर भरोसा जताया है और नेतन्याहू को हटाने की कवायद तेज हो गई है। उधर, शरद पवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और कई दिग्गज नेता उनका हालचाल जानने घर पहुंचे। विदेशों में भी कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। पोलैंड में अंधाधुंध गोलीबारी में छह लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं। वहीं, क्राको में गोलीबारी के संदिग्ध के घर से दो महिलाओं और एक पुरुष के शव मिले हैं। अमरोहा में दीपावली पर गोकशी से नाराज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लकड़ा चौराहे पर जाम लगाकर हंगामा किया। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने एक पोत पर हमला किया है। त्रिपुरा में बीएसएफ जवानों पर हमले के मामले में 21 गिरफ्तारियों के बाद तीन और लोगों को पकड़ा गया है। इधर, बंगलूरू एयरपोर्ट पर इंडिगो की लखनऊ जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी वाला नोट मिलने से फुल इमरजेंसी घोषित की गई। क्रिकेट जगत में मोहम्मद शमी के टेस्ट संन्यास पर विवाद छिड़ा है। मनोरंजन जगत में दिलजीत दोसांझ 15 नवंबर को इंदौर में कॉन्सर्ट करेंगे, लेकिन 'पटियाला पैग' समेत कुछ गाने नहीं गाएंगे। वहीं, नासा ने चांद पर जाने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे हैं। जानिए कौन इस मिशन के लिए पात्र होगा। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की आज की प्रमुख खबरें...

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दिल्ली: आज अस्पताल रहेंगे हाई अलर्ट, इमरजेंसी में अतिरिक्त बेड आरक्षित, जलने पर टूथपेस्ट-आलू न लगाने की सलाह

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मैच के दौरान आतिशबाजी का नजारा - फोटो : अमर उजाला
पटाखों और आग की घटना से जले पीड़ितों के लिए अस्पतालों के बर्न एंड प्लास्टिक से लेकर इमरजेंसी विभाग में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर
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दिल्ली में सांसों पर संकट बरकरार: ग्रैप-3 की पाबंदियां भी बेअसर, आज स्थिति गंभीर होने की आशंका, एक्यूआई ऊपर

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1 - फोटो : अमर उजाला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण रोकने के लिए लगाई गई ग्रैप-3 की सख्त पाबंदियों का भी कुछ असर नहीं दिख रहा है। पढ़ें पूरी खबर
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प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
इस्राइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का मौका दिया है। चुनाव में नेतन्याहू बहुमत खो चुके हैं, लेकिन विपक्ष के सामने भी बहुमत जुटाने की चुनौती है। अरब दलों का समर्थन सरकार बनाने में अहम साबित हो सकता है, लेकिन इसे लेकर देश की राजनीति में भारी विरोध है। पढ़ें पूरी खबर

शरद पवार को अस्पताल से मिली छुट्टी: हालचाल जानने घर पहुंचे कई दिग्गज नेता, अब कैसी है सेहत?

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अस्पताल से घर लौटे शरद पवार - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
राकांपा (एसपी) प्रमुख शरद पवार को सीने में संक्रमण और सांस की तकलीफ के इलाज के बाद शनिवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 85 वर्षीय नेता के अपने आवास 'सिल्वर ओक' पहुंचते ही पार्थ पवार, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड और अनिल देशमुख ने उनसे मुलाकात कर सेहत का हाल जाना। इससे पहले पवार का 2 से 4 नवंबर तक पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में इलाज चला था, जिसके बाद उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया था। पढ़ें पूरी खबर

दिल दहला देने वाली वारदात: पोलैंड की राजधानी के पास मुख्य बाजार में अंधाधुंध गोलीबारी; छह मरे, कई लोग घायल

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पोलैंड में गोलीबारी - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
पोलैंड के क्राको शहर में मुख्य बाजार के पास शनिवार को हुई अचानक गोलीबारी में छह लोगों की मौत हो गई और कम से कम एक दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पढ़ें पूरी खबर

पोलैंड गोलीकांड में खुलासा: हमलावर के घर मिले तीन शव, प्रधानमंत्री टस्क बोले- परिवार के करीबी हो सकते हैं मृतक

अमरोहा: दीपावली पर गोकशी से भड़के बजरंग दल कार्यकर्ता, लकड़ा चौराहे पर जाम लगाकर हंगामा; पुलिस से नोकझोंक

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1 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
रज्जाक चौकी से महज 100 कदम की दूरी पर मछली वाली गली में मीट की दुकान के पास ई-रिक्शा में बड़ी मात्रा में मांस मिलने की सूचना पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भड़क गए।  पढ़ें पूरी खबर

पश्चिम एशिया तनाव: ओमान खाड़ी में अमेरिकी सेना ने पोत पर हमला किया, क्या जंग के बीच फिर बढ़ेगा टकराव और तनाव?

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ओमान के तट पर मंडरा रहा बड़ा खतरा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (US CENTCOM) ने ओमान की खाड़ी में एक वाणिज्यिक पोत को निष्क्रिय कर दिया। पोत पर ईरानी बंदरगाह से लौटने के बाद नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास करने का आरोप है। यह हमला ईरान पर सीमित हवाई हमलों के एक दिन बाद हुआ। पढ़ें पूरी खबर

त्रिपुरा: बीएसएफ पर हमले के बाद 21 गिरफ्तार, तीन और पकड़े; गांजा तस्करी रोकने पर जवानों पर टूट पड़ी थी भीड़

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त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमला, अब तक 21 गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में BSF जवानों पर हमले के मामले में पुलिस और BSF ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। इसके साथ गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 21 हो गई है। दो नवंबर को गांजा तस्करी रोकने पर भीड़ ने जवानों पर हमला किया था। पढ़ें पूरी खबर

बंगलूरू एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित: इंडिगो फ्लाइट में मिला हाईजैक की धमकी वाला नोट, लखनऊ जा रहा था विमान

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इंडिगो का विमान वापस बंगलूरू लौटा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
बंगलूरू से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-451 में हाईजैक की धमकी वाला नोट मिलने से हड़कंप मच गया। पायलट विमान को वापस बंगलूरू ले आए। एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर विमान की जांच शुरू की गई। एजेंसियां धमकी भरा नोट रखने वाले की पहचान में जुटी हैं। पढ़ें पूरी खबर

मोहम्मद शमी के टेस्ट संन्यास पर मचा घमासान: कोच का खुलासा- लंबे समय से परेशान थे गेंदबाज; अगरकर पर क्या बोले?

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मोहम्मद शमी - फोटो : ANI/ICC
मोहम्मद शमी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनके बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने खुलासा किया कि न्यूजीलैंड सीरीज में मौका नहीं मिलने के बाद तेज गेंदबाज ने टेस्ट टीम में वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। पढ़ें पूरी खबर

दिलजीत दोसांझ: 15 नवंबर को इंदौर में होगा कॉन्सर्ट, नहीं गाएंगे 'पटियाला पैग' समेत ये गाने, जानिए क्यों?

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दिलजीत दोसांझ - फोटो : अमर उजाला
Diljit Dosanjh Indore concert: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने इंदौर कॉन्सर्ट की पुष्टि कर दी है। यह कॉन्सर्ट उनके ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ का हिस्सा होगा, जिसकी शुरुआत दिल्ली कॉन्सर्ट से हुई। हालांकि, इंदौर टूर में दिलजीत के कुछ गानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पढ़ें पूरी खबर

अंतरिक्ष पर नजरें, यात्रा का अवसर: चांद पर जाने का सपना होगा साकार, नासा ने मंगाए आवेदन; कौन लोग पात्र होंगे?

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नासा का मून बेस कार्यक्रम - फोटो : Amar Ujala
चांद पर कदम रखने और वहां इंसानों की स्थायी बस्ती बसाने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नए अंतरिक्ष यात्रियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर
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