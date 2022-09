INS Nipun-Nistar Launch : आईएनएस निपुण और आईएनएस निस्तार लांच, 1971 में ‘गाजी‘ को पाताल से खोज निकाला था

भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरिकुमार ने आज विशाखापत्तनम में देश के दो अत्याधुनिक और परिष्कृत स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स को लांच किया। ये डीएसवी नौसेना में आईएनएस निपुण और आईएनएस निस्तार के रूप में सेवाएं देंगे। आईएनएस निस्तार ने 1971 की जंग में डुबी पाक पनडुब्बी गाजी को पाताल से खोज निकाला था। इन डीएसवी का मुख्य काम पोतों व पनडुब्बियों का बचाव करना है।

Matter of great pride & privilege to be here on this historic occasion of launch of 2 sophisticated & key platforms of Indian Navy. Once commissioned, these indigenous Diving Support Vessels(DSVs) will serve as INS Nipun & INS Nistar: Navy Chief at the launch of 2 indigenous DSVs pic.twitter.com/Nbat8AIzkY