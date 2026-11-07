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न्यूज अपडेट्स: किसानों के खून में घुले कीटनाशकों का असर तलाशेंगे वैज्ञानिक; ओडिशा में 10वीं की छात्रा गर्भवती

Sat, 07 Nov 2026 08:08 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 07 Nov 2026 08:08 AM IST
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आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव से किसानों के शरीर में पहुंच रहे रसायनों की जांच होगी। आईसीएमआर और आईसीएआर के वैज्ञानिक खून व अन्य नमूनों से इनकी मात्रा और सेहत पर असर जानेंगे। सुरक्षित छिड़काव के लिए एआई मशीन विकसित की जाएगी, जो दवा की सही मात्रा बताएगी। शोध में मास्क-दस्तानों के इस्तेमाल व कम दबाव वाले स्प्रेयर का भी आकलन होगा। पोल्ट्री, डेयरी व मछली पालन से जुड़े कामगारों में संक्रमण का खतरा भी जांचा जाएगा। जानवरों के मल-मूत्र, दूषित पानी से होने वाले संक्रमण को रोकने के उपाय तलाशे जाएंगे। 

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छात्रावास में सात महीने तक छिपी रही छात्रा की गर्भावस्था

ओडिशा के मयूरभंज के धनपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 10वीं की छात्रा सात महीने की गर्भवती मिली। मंगलवार को पेट दर्द के बाद अस्पताल ले जाने पर इसका पता चला। बुधवार को उसने बेटे को जन्म दिया, लेकिन बृहस्पतिवार रात नवजात की मौत हो गई। लापरवाही के आरोप में प्रभारी प्रधानाध्यापिका नमिता माझी निलंबित कर दी गई हैं। विपक्षी बीजद ने मामला सामने न आने पर छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

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