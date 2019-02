विज्ञापन

As best toilet paper in the world#besttoiletpaperintheworld@RadioPakistan pic.twitter.com/bLjtSWW3rn — Bajrang dal Hazaribagh (@BHazaribagh) February 16, 2019

According to #google , best toilet paper in the world is #Pakistan's National Flag. Lol 😂 pic.twitter.com/wXWmB2MfXc — SreeFam (@CandidBihari36) February 17, 2019

For pulwama terrorist attacks👊🔫👊🔫 effects....Pakistan national flag is the best toilet paper in the world, ask Google🤗🤗🤗😁😁😁 #besttoiletpaperintheworld pic.twitter.com/zMfT7cfdYz — P.VENKATESWARLU (@PVENKAT43050935) February 16, 2019

पाकिस्तान को लेकर गूगल पर कुछ नया दिखना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को गूगल भिखारी तक बता चुका है। अब पाकिस्तान के झंडे को लेकर भी गूगल कुछ अनोखा ही बता रहा है। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे दुनिया का बेस्ट टॉयलेट पेपर, तो आपको पाकिस्तान के झंडे की तस्वीर दिखने लगेगी।यानि गूगल के मुताबिक दुनिया का सबसे बेहतर टॉयलेट पेपर पाकिस्तान का झंडा है। ट्विटर पर भी कई लोगों ने इस सर्च का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। लोगों ने अपने ट्वीट के साथ #besttoiletpaperintheworld भी लिखा है।गूगल ने ये परिणाम जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सौनिकों पर हुए आतंकी हमले के दो दिन बाद दिखाए हैं। बता दें गुरुवार को सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले में पांच जवान घायल भी हुए हैं। हमले के बाद से ही दुनियाभर में पाकिस्तान की निंदा की जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है।