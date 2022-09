Mexico: ओम बिड़ला ने किया स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण, कहा- उनका संदेश पूरी मानवता के लिए

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों मैक्सिको के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने शनिवार को एक विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व प्रेरित हुआ है। गौरतलब है कि लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की ये पहली प्रतिमा है।

Honoured to unveil a Statue of Swami Vivekananda in Mexico.This is the first statue of Swami ji in Latin America.The statue will be a source of inspiration for people,especially for the youth of the region,to strive & bring the change which will take their country to new prime. pic.twitter.com/W1jbvs0XNX