UK: लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों का दुस्साहस, प्रदर्शन के बीच ब्रिटिश सुरक्षा बल तैनात

ब्रिटेन में खालिस्तान के समर्थकों ने एक बार फिर दुस्साहस करने का प्रयास किया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर सोमवार को भारी संख्या में खालिस्तान समर्थक इकट्ठा हुए। उन्होंने काफी देर तक वहां विरोध-प्रदर्शन किया। उच्चायोग में ब्रिटिश सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी है। प्रदर्शनकारियों को उच्चायोग के विपरीत दिशा तक ही सीमित करने की कोशिश की जा रही है।

#WATCH | Khalistan supporters have gathered outside the Indian High Commission in London, UK staging a protest. Heavy presence of British security forces at the High Commission. The protesters have been restricted to the opposite side of the High Commission. pic.twitter.com/RfIGXlneHi