कोरोना काल में चुनाव आयोग का नया नियम, स्टार प्रचारकों की संख्या पर लगाई लगाम

चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चल रहे और भविष्य के चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित मानदंडों को संशोधित किया है। महामारी के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्य राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम 30 स्टार प्रचारकों और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए 15 स्टार प्रचारकों की संख्या निर्धारित की गई है।

Election Commission revises the norms concerning Star Campaigners for all ongoing and future elections during #COVID19 pandemic.



Maximum 30 star campaigners for recognized national/state political parties, 15 for unrecognized registered political parties, during the pandemic.