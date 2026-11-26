देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आधुनिक आसमानी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने स्वदेशी तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सीआईएसएफ ने अपनी ड्रोन और एंटी-ड्रोन क्षमताओं को नई धार देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के साथ गुरुवार को एक अहम समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सीआईएसएफ की सुरक्षा वाले एयरपोर्ट, बंदरगाह, कोयला और पावर सेक्टर अब खास स्वदेशी एंटी-ड्रोन तकनीक से लैस होंगे।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

यह करार ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में सीआईएसएफ और आईआईटी दिल्ली के बीच एक सुनियोजित ढांचा तैयार करता है, जिसमें चार मुख्य पहलुओं पर काम होगा:-

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प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: सीआईएसएफ के जवानों और अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

सीआईएसएफ के जवानों और अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। विज्ञापन विज्ञापन रिसर्च और डेवलपमेंट: जमीनी जरूरतों के मुताबिक व्यावहारिक और स्वदेशी तकनीकी समाधान मिलकर तैयार करना।

जमीनी जरूरतों के मुताबिक व्यावहारिक और स्वदेशी तकनीकी समाधान मिलकर तैयार करना। जमीनी चुनौतियों का समाधान: फील्ड में आने वाली वास्तविक सुरक्षा चुनौतियों की पहचान कर उन्हें अकादमिक शोध का आधार बनाना।

फील्ड में आने वाली वास्तविक सुरक्षा चुनौतियों की पहचान कर उन्हें अकादमिक शोध का आधार बनाना। ज्ञान का आदान-प्रदान और परामर्श: तेजी से बदलते ड्रोन खतरों से एक कदम आगे रहने के लिए शोध पत्रों, तकनीकी विचारों और विशेषज्ञ सलाह को साझा करना।

जरूरत के हिसाब से अलग सुरक्षा कवच

गृह मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की हवाई सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी नामित किए जाने के बाद से सीआईएसएफ देशभर में संभावित खतरों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। हाल ही में बल ने अपनी कार्यप्रणाली को एयरपोर्ट, पोर्ट (बंदरगाह), कोयला और बिजली जैसे अलग-अलग फंक्शनल सेक्टरों में पुनर्गठित किया है। बल का मानना है कि आधुनिक ड्रोन खतरों से निपटने के लिए हर जगह एक ही तरह का फॉर्मूला काम नहीं कर सकता, बल्कि हर सेक्टर की सुरक्षा जरूरतें अलग हैं।

एयरपोर्ट सेक्टर: संवेदनशील फ्लाइट रूट और भीड़भाड़ वाले टर्मिनलों की सुरक्षा के लिए बेहद सटीक पहचान और ऐसी एंटी-ड्रोन तकनीक की जरूरत होती है, जिससे हवाई यातायात में कोई बाधा न आए।

संवेदनशील फ्लाइट रूट और भीड़भाड़ वाले टर्मिनलों की सुरक्षा के लिए बेहद सटीक पहचान और ऐसी एंटी-ड्रोन तकनीक की जरूरत होती है, जिससे हवाई यातायात में कोई बाधा न आए। पोर्ट सेक्टर: समुद्री और तटीय इलाकों से आने वाले आसमानी खतरों की प्रकृति अलग होती है, जिसके लिए विशेष परिधि सुरक्षा (पेरिमीटर डिफेंस) जरूरी है।

समुद्री और तटीय इलाकों से आने वाले आसमानी खतरों की प्रकृति अलग होती है, जिसके लिए विशेष परिधि सुरक्षा (पेरिमीटर डिफेंस) जरूरी है। कोयला और बिजली सेक्टर: विशाल औद्योगिक क्षेत्रों में फैले इन संयंत्रों के लिए बड़े दायरे की निगरानी, नाइट-विजन क्षमता और चौबीसों घंटे सतत मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है।

पांच आईआईटी संस्थानों का मजबूत सुरक्षा नेटवर्क

आईआईटी दिल्ली के साथ यह समझौता सीआईएसएफ का किसी आईआईटी संस्थान के साथ पांचवां बड़ा करार है। इससे पहले भी बल देश के चार प्रमुख आईआईटी संस्थानों के साथ हाथ मिला चुका है।

आईआईटी रोपड़: विमानन क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा और तकनीकी मजबूती के लिए।

विमानन क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा और तकनीकी मजबूती के लिए। आईआईटी कानपुर: इसके साथ दो समझौते हुए हैं। एक 'C3iHub' के जरिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और दूसरा राजस्थान के एमपीआरटीसी बहरोड़ में ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक का 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' विकसित करने के लिए पांच वर्षीय करार।

इसके साथ दो समझौते हुए हैं। एक 'C3iHub' के जरिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और दूसरा राजस्थान के एमपीआरटीसी बहरोड़ में ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक का 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' विकसित करने के लिए पांच वर्षीय करार। आईआईटी मद्रास (प्रवर्तक): विशेष तकनीकी और सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए।

विशेष तकनीकी और सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए। आईआईटी हैदराबाद: ऑटोनॉमस नेविगेशन, 'निसा' के प्रशिक्षुओं के लिए विशेष ड्रोन प्रशिक्षण और हवाई खतरों से निपटने में तकनीकी सहयोग के लिए।

बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की चुनौती का समाधान

देश के अलग-अलग आईआईटी संस्थानों के साथ जुड़ने का फायदा केवल शोध तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जवानों के प्रशिक्षण से जुड़ी एक बड़ी व्यावहारिक बाधा भी दूर हुई है। किसी एक विश्वविद्यालय में विशेष तकनीकी पाठ्यक्रमों की सीटें सीमित होती हैं। ऐसे में कई संस्थानों का यह नेटवर्क सीआईएसएफ को एक साथ बड़ी संख्या में जवानों को प्रशिक्षित करने की सुविधा देता है, जिससे पूरे बल की तकनीकी तैयारी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है।



राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के शीर्ष अकादमिक संस्थानों के बीच यह बढ़ता तालमेल 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को मजबूती दे रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान भविष्य की हर आसमानी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। आईआईटी दिल्ली परिसर में सीआईएसएफ की ओर से सेंथिल अवुदाई कृष्ण राज एस (आईपीएस) और आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान आईआईटी दिल्ली के डीन (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) प्रो. अश्विनी के. अग्रवाल भी मौजूद रहे।