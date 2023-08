Navi Mumbai: नवी मुंबई के नेरुल इलाके में इमारत का हिस्सा ढहा, दो की मौत, दो अन्य घायल

नवी मुंबई के नेरुल इलाके में बुधवार को एक आवासीय इमारत का स्लैब हिस्सा ढह गया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सेक्टर 6 स्थित तीन मंजिला इमारत में रात करीब 9.15 बजे हुई। इसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मी राहत-बचाव के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। घायल लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।

#WATCH | Maharashtra: A portion of a building collapsed in the Nerul area of Navi Mumbai. More details awaited. pic.twitter.com/z51aH8TAdv