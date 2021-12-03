विज्ञापन



युवती के अनुसार वह बहडाला निवासी अनमोल राणा के साथ शॉपिंग करने के बाद पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। युवती का आरोप है कि हमलावरों के पास चाकू भी थे लेकिन वे उनके वार से बच गए। विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है। घायलों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। युवती के अनुसार वह बहडाला निवासी अनमोल राणा के साथ शॉपिंग करने के बाद पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। युवती का आरोप है कि हमलावरों के पास चाकू भी थे लेकिन वे उनके वार से बच गए।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है। घायलों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

ऊना। शहर के पुराना होशियारपुर मार्ग पर स्थित विशाल मेगामार्ट के साथ लगती पार्किंग में युवक और युवती पर लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। युवक अनमोल राणा के सिर पर सात जबकि युवती के सिर पर छह टांके लगे हैं। पीड़ित युवती ने करीब छह युवकों पर हमला करने और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में शुभम रायजादा निवासी संतोषगढ़ जिला ऊना सहित उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।