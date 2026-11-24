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उधर स्कूल शिक्षा उपनिदेशक सोम लाल धीमान का कहना है कि राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी इस बार जिला ऊना को मिली है। चैंपियनशिप को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके तमाम तैयारियां कर ली गई है। विभिन्न कमेटी का गठन कर दिया गया है। प्रशासन और विभाग के आला अधिकारियों के लिए निर्देशों के तहत चैंपियनशिप को सफल बनाने में सभी ऑफिसर जुट गए हैं।

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ऊना। 26 से 30 दिसंबर तक अंडर-19 गर्ल्स नेशनल वालीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जिला ऊना में किया जाएगा। चैंपियनशिप की मेजबानी इस बार जिला ऊना को मिली है। जिसके चलते शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गए हैं। बैठकों का आयोजन करके चैंपियनशिप को सफल बनाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन करके प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और संबंधित विभाग के शिक्षकों को जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अलग-अलग ऑफिसर चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर तैनात किए हैं। इसमें खिलाड़ियों के रहने, खाने-पीने, ट्रांसपोर्टेशन, साफ-सफाई, अनुशासन, मेडिकल सहित अन्य अलग-अलग कमेटियां गठित कर दी हैं। इस चैंपियनशिप में देश भर के विभिन्न राज्यों से 44 टीमों की 530 महिला खिलाड़ी शामिल होंगी। हर टीम के साथ दो-दो ऑफिसर भी तैनात होंगे। 25 दिसंबर को खिलाड़ी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। खिलाड़ियों के रहने की ऊना स्कूल सहित अन्य जगह पर व्यवस्था की गई है। चैंपियनशिप का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने बैठक कर तैयारियों का खाका तैयार कर लिया है और संबंधित ऑफिसर्स की ड्यूटी चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर तय कर दी गई है।