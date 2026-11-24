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ऊना। प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा भारतीय सेना के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय ऊना में प्रदर्शन किया। रेस्ट हाउस से लेकर रोटरी चौक तक नारेेबाजी करते हुए रोष रैली निकाली। मंत्री के पुतले को आग के हवाले करने पहुंचे भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही। एसएचओ सदर गौरव भारद्वाज के नेतृत्व में एक दर्जन से अधिक पुलिस जवानों और गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने पुतला छीनकर प्रदर्शन रोकने का प्रयास किया जबकि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उसे जलाने पर अड़े रहे। इस दौरान रोटरी चौक पर काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। पुलिस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं में मंत्री जगत सिंह नेगी के पुतले को लेकर सड़क पर धक्का-मुक्की भी हुई। प्रत्यक्ष घटनाक्रम के अनुसार, पुतले में आग लगने के बाद पुलिस जवान उसे लेकर नेशनल हाईवे की दूसरी ओर पहुंचे और सड़क पर फेंककर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि, मौके पर मौजूद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जले हुए पुतले को फिर से उठाया और विरोध प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मंत्री का इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से भारतीय सेना के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की और अपना विरोध दर्ज करवाया। इस विरोध प्रदर्शन में भाजयुमो उपाध्यक्ष चैतन्य शर्मा, जिला अध्यक्ष रजत राणा, भाजपा प्रवक्ता विनय शर्मा, महामंत्री अभय सिंह राणा, जिला उपाध्यक्ष अरुण शर्मा, नीरज परमार, अजय ठाकुर, सुमेश बिंटू, खामोश, उमंग ठाकुर सहित युवा मोर्चा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।