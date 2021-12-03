Una News: 15 लाख से खेल मैदान तैयार, दर्शक दीर्घा और ओपन एयर जिम का किया उद्घाटन
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 24 Nov 2026 12:14 AM IST
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अंब (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोई में सोमवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रधानाचार्य ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और साल भर की उपलब्धियों का ब्योरा रखा।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। बच्चों के इस प्रदर्शन से खुश होकर विधायक ने अपनी तरफ से 11 हजार रुपये देने का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने पढ़ाई, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को इनाम देकर सम्मानित भी किया।
इससे पहले विधायक ने स्कूल परिसर में 15 लाख रुपये की लागत से बने खेल मैदान, दर्शक दीर्घा और ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। उन्होंने स्कूल के विकास कार्यों के लिए कुल नौ लाख रुपये देने की घोषणा की। विधायक ने युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने की सलाह देते हुए नशे से दूर रहने को कहा।
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कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। बच्चों के इस प्रदर्शन से खुश होकर विधायक ने अपनी तरफ से 11 हजार रुपये देने का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने पढ़ाई, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को इनाम देकर सम्मानित भी किया।
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इससे पहले विधायक ने स्कूल परिसर में 15 लाख रुपये की लागत से बने खेल मैदान, दर्शक दीर्घा और ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। उन्होंने स्कूल के विकास कार्यों के लिए कुल नौ लाख रुपये देने की घोषणा की। विधायक ने युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने की सलाह देते हुए नशे से दूर रहने को कहा।
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