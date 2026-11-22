प्रिंसिपल पदोन्नति में 95 फीसदी किया जाए लेक्चरर कैडर का कोटा : संघ
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 23 Nov 2026 05:27 AM IST
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संघ ने लेक्चरर कैडर का कोटा के मौजूदा अनुपात बदलने की उठाई आवाज
लंबित पदोन्नति सूची जल्द जारी करने और एरियर-डीए का भुगतान करने की भी मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
दौलतपुर चौक (ऊना)। प्रदेश में प्रिंसिपल पदोन्नति को लेकर लेक्चरर कैडर ने अब पदोन्नति अनुपात में बदलाव की मांग तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने सरकार से प्रिंसिपल पदोन्नति में लेक्चरर और मुख्याध्यापक कैडर का अनुपात 95:5 करने की मांग उठाई है।
संघ का तर्क है कि जब लेक्चरर कैडर की संख्या मुख्याध्यापक कैडर से कई गुना अधिक है, तो दोनों को 50:50 का समान पदोन्नति कोटा देना न्यायसंगत नहीं है। संघ ने लंबे समय से लंबित प्रिंसिपल पदोन्नति सूची भी जल्द जारी करने का आग्रह किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय नेगी और प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने कहा कि वर्तमान में प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए लेक्चरर और मुख्याध्यापक कैडर को 50:50 का अनुपात दिया जा रहा है।
प्रदेश में करीब 18 हजार लेक्चरर हैं, जबकि मुख्याध्यापक कैडर में लगभग 850 अधिकारी हैं। ऐसे में दोनों कैडर को बराबर अवसर देना संख्या के अनुपात में उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से वास्तविक कैडर संख्या को आधार बनाकर पदोन्नति नीति में संशोधन करने की मांग की। राजन शर्मा ने कहा कि टीजीटी से लेक्चरर और फिर मुख्याध्यापक बनने वाले शिक्षकों को सेवा के दौरान कई पदोन्नति अवसर मिलते हैं। इसके विपरीत सीधे लेक्चरर कैडर में आने वाले शिक्षकों के लिए प्रिंसिपल बनने के अवसर सीमित रह जाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए पदोन्नति अनुपात में बदलाव जरूरी है।
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संघ पदाधिकारियों ने कहा कि प्रिंसिपल पदोन्नति प्रक्रिया में देरी के कारण कई लेक्चरर बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे शिक्षकों में निराशा बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से लंबित पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने की मांग की। इसके अलावा संघ ने लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान जल्द करने का आग्रह किया। अजय नेगी और राजन शर्मा ने बताया कि संघ ने अपनी मांगों का एजेंडा तैयार कर लिया है।
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लंबित पदोन्नति सूची जल्द जारी करने और एरियर-डीए का भुगतान करने की भी मांग
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दौलतपुर चौक (ऊना)। प्रदेश में प्रिंसिपल पदोन्नति को लेकर लेक्चरर कैडर ने अब पदोन्नति अनुपात में बदलाव की मांग तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने सरकार से प्रिंसिपल पदोन्नति में लेक्चरर और मुख्याध्यापक कैडर का अनुपात 95:5 करने की मांग उठाई है।
संघ का तर्क है कि जब लेक्चरर कैडर की संख्या मुख्याध्यापक कैडर से कई गुना अधिक है, तो दोनों को 50:50 का समान पदोन्नति कोटा देना न्यायसंगत नहीं है। संघ ने लंबे समय से लंबित प्रिंसिपल पदोन्नति सूची भी जल्द जारी करने का आग्रह किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय नेगी और प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने कहा कि वर्तमान में प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए लेक्चरर और मुख्याध्यापक कैडर को 50:50 का अनुपात दिया जा रहा है।
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प्रदेश में करीब 18 हजार लेक्चरर हैं, जबकि मुख्याध्यापक कैडर में लगभग 850 अधिकारी हैं। ऐसे में दोनों कैडर को बराबर अवसर देना संख्या के अनुपात में उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से वास्तविक कैडर संख्या को आधार बनाकर पदोन्नति नीति में संशोधन करने की मांग की। राजन शर्मा ने कहा कि टीजीटी से लेक्चरर और फिर मुख्याध्यापक बनने वाले शिक्षकों को सेवा के दौरान कई पदोन्नति अवसर मिलते हैं। इसके विपरीत सीधे लेक्चरर कैडर में आने वाले शिक्षकों के लिए प्रिंसिपल बनने के अवसर सीमित रह जाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए पदोन्नति अनुपात में बदलाव जरूरी है।
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संघ पदाधिकारियों ने कहा कि प्रिंसिपल पदोन्नति प्रक्रिया में देरी के कारण कई लेक्चरर बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे शिक्षकों में निराशा बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से लंबित पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने की मांग की। इसके अलावा संघ ने लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान जल्द करने का आग्रह किया। अजय नेगी और राजन शर्मा ने बताया कि संघ ने अपनी मांगों का एजेंडा तैयार कर लिया है।