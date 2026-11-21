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उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास तंबाकू निषेध सूचना पट्ट लगाने तथा प्रतिबंधित दायरे में उत्पाद बेचने वाली दुकानों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर गठित उड़नदस्ते विशेष जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। उन्होंने पंचायतों से सभी राजस्व गांवों को तंबाकू मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने कहा कि तंबाकू सेवन कैंसर, हृदय और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। युवाओं को इसकी लत से बचाने के लिए निरंतर जागरूकता जरूरी है। जिला पंचायत अधिकारी श्रवण डोगरा ने बताया कि ग्राम सभाओं के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण नियमों की पालना की समीक्षा भी की जाएगी।तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण में ऊना जिला 112 गांवों को तंबाकू मुक्त घोषित कर प्रदेशभर में प्रथम स्थान पर रहा था। अब चौथे चरण में सभी राजस्व गांवों को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।