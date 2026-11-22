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संवाद न्यूज एजेंसीभरवाईं (ऊना)। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को चिंतपूर्णी बस स्टैंड पर टैक्सी चालकों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। इसमें 53 टैक्सी चालकों की एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी और सिफलिस सहित विभिन्न स्वास्थ्य जांच की गईं। सिविल अस्पताल अंब के आईसीटीसी काउंसलर नरेंद्र कंवर ने चालकों के टेस्ट किए। साथ ही उन्हें संक्रमण से बचाव और समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने के प्रति जागरूक किया।यह शिविर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त अभियान के तहत लगाया गया। एकीकृत एसटीआई, एचआईवी, टीबी एवं हेपेटाइटिस अभियान के तहत सामुदायिक स्तर पर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य संक्रमण संबंधी बीमारियों की समय रहते पहचान करना और लोगों को जागरूक करना है।टैक्सी यूनियन के प्रधान नरेंद्र ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों से चालकों को अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने की सुविधा मिलती है। समय रहते बीमारी का पता चलने से उपचार में भी मदद मिलती है। उन्होंने शिविर लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया।