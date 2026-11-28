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उपमुख्यमंत्री ने महोत्सव के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि तीसरे संस्करण तक पहुंचते-पहुंचते इस आयोजन ने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली है। कम समय में मिली पहचान और लोगों की भागीदारी उत्साहजनक है। विज्ञापन

उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि चार दिसंबर को माता चिंतपूर्णी मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो अंब मेला मैदान पहुंचेगी। यहां महोत्सव का आगाज होगा। तीन दिनों तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल प्रतियोगिताएं, स्कूली विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां और विभिन्न विभागों की विकासात्मक प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचली लोक कलाकारों के साथ पंजाबी गायक भी प्रस्तुतियां देंगे। उपमुख्यमंत्री ने महोत्सव के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि तीसरे संस्करण तक पहुंचते-पहुंचते इस आयोजन ने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली है। कम समय में मिली पहचान और लोगों की भागीदारी उत्साहजनक है।उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि चार दिसंबर को माता चिंतपूर्णी मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो अंब मेला मैदान पहुंचेगी। यहां महोत्सव का आगाज होगा। तीन दिनों तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल प्रतियोगिताएं, स्कूली विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां और विभिन्न विभागों की विकासात्मक प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचली लोक कलाकारों के साथ पंजाबी गायक भी प्रस्तुतियां देंगे।

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ऊना। माता चिंतपूर्णी महोत्सव-2026 का आगाज चार दिसंबर को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। शनिवार को उपायुक्त जतिन लाल ने हरोली में उपमुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें महोत्सव के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान एसडीएम अंब पारस अग्रवाल भी उपस्थित रहे। वहीं, छह दिसंबर को आयोजित होने वाले समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आगमन प्रस्तावित है।