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स्वास्थ्य सेवाएं लेने पहुंच रहे लोगों को शौचालय बंद मिलने से इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की इस स्थिति से प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में दिन के साथ-साथ शाम के समय भी मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। ऐसे में शौचालयों का बंद होना मरीजों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।विशेषकर बुजुर्गों और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को इससे अधिक दिक्कत होती है। यदि अस्पताल चौबीसों घंटे खुला है तो वहां शौचालयों की सुविधा भी उसी अनुरूप उपलब्ध होनी चाहिए ताकि किसी मरीज या तीमारदार को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।शाम के समय शौचालय बंद होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है।मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल प्रबंधन से मांग की है कि शौचालयों को शाम के समय भी खुला रखा जाए। साथ ही उनकी नियमित सफाई और देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि अस्पताल में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।