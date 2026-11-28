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महोत्सव से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी टेंडर लेने वाली कंपनी को सौंपी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार टेंट, कुर्सियों, जनरेटर और स्टेज की व्यवस्था पर 10 लाख रुपये खर्च होंगे। यह काम भी ग्राउंड का टेंडर लेने वाली कंपनी को दिया गया है। इस तरह आयोजन की व्यवस्था पर कुल खर्च करीब 25 लाख रुपये तक पहुंचेगा।प्रशासन ने इस बार ग्राउंड के टेंडर के लिए 25 लाख रुपये न्यूनतम बोली निर्धारित की थी। पिछली बार का टेंडर 20 लाख रुपये में हुआ था। इस बार टेंडर में कंपनियों ने अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई। दो बार टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई फिर भी केवल एक ही कंपनी ने आवेदन किया।प्रतिस्पर्धा की कमी और प्रशासन का निर्णयकेवल एक कंपनी के आवेदन करने से बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाई। इसके चलते प्रशासन को टेंडर की शर्तों पर पुनर्विचार करना पड़ा। समिति को अपने स्तर पर ही ग्राउंड आवंटन का निर्णय लेना पड़ा। कम राजस्व मिलने के बावजूद आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव के सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।चार दिसबंर से शुरू होगा महोत्सवचिंतपूर्णी महोत्सव चार दिसंबर से शुरू होगा, जो कि छह दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। पहले महोत्सव को नवंबर में आयोजित करवाने की योजना थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में कंपनियों द्वारा भाग न लेने के कारण महोत्सव की तारीख को आगे बढ़ा कर दिसंबर में आयोजित किया जा रहा है।चिंतपूर्णी महोत्सव के आयोजन को लेकर ग्रांउड का टेंडर 15 लाख रुपये में आवंटित किया गया है। इसके अलावा 10 लाख रुपये महोत्सव की अन्य व्यवस्था के लिए खर्च होंगे।-पारस अग्रवाल, एसडीएम अंब