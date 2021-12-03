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अंब (ऊना)। माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए ऑडिशन 26 और 27 नवंबर को महाराणा प्रताप कॉलेज, अंब में होंगे। इच्छुक कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कलाकार एसडीएम कार्यालय अंब में अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। ऑडिशन के दोनों दिन भी मौके पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामी कलाकारों को ऑडिशन से छूट मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी छूट दी जाएगी। पुरस्कार विजेताओं को भी ऑडिशन देने की आवश्यकता नहीं होगी। महोत्सव का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक प्रस्तावित है। इसका शुभारंभ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर से निकलने वाली भव्य शोभायात्रा से होगा, जो अंब मेला मैदान तक पहुंचेगी।