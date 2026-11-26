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दुकानदार राहुल कुमार ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ ही बच्चों की टोपियों की बिक्री में तेजी आई है। अभिभावक बच्चों की सुविधा और ठंड से बचाव को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग डिजाइन की टोपियां खरीद रहे हैं। विज्ञापन







ऊना निवासी रीना ठाकुर ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए टोपी खरीदते समय सबसे पहले उसकी मुलायमता और आराम का ध्यान रखा जाता है। ऐसी टोपी होनी चाहिए, जिसे पहनने से बच्चे को परेशानी न हो और सिर भी ठंड से सुरक्षित रहे। सॉफ्ट कॉटन कैप हल्की और मुलायम होने के कारण काफी अच्छी रहती है। बाजार में अलग-अलग कीमतों और डिजाइन में विकल्प उपलब्ध होने से अभिभावकों को अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी करने में आसानी हो रही है। विज्ञापन विज्ञापन



गीतिका शर्मा का कहना बच्चों के लिए मफलर कैप सेट काफी उपयोगी रहता है। इसमें टोपी के साथ मफलर भी होता है, जिससे बच्चे का सिर, कान और गर्दन ठंड से सुरक्षित रहते हैं। इसे पहनाना भी आसान होता है।



रेनू चौधरी ने कहा कि बच्चों को कार्टून और पॉम-पॉम वाली टोपियां काफी पसंद आती हैं। आकर्षक डिजाइन होने के कारण बच्चे इन्हें खुशी से पहन लेते हैं। वहीं, वेलवेट कैप भी मुलायम और आरामदायक होती है। ठंड बढ़ने पर मंकी कैप और चू-चू वाली टोपी भी अच्छा विकल्प हैं, क्योंकि ये सिर और कानों को अच्छी तरह ढकती हैं। दुकानदार राहुल कुमार ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ ही बच्चों की टोपियों की बिक्री में तेजी आई है। अभिभावक बच्चों की सुविधा और ठंड से बचाव को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग डिजाइन की टोपियां खरीद रहे हैं।ऊना निवासी रीना ठाकुर ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए टोपी खरीदते समय सबसे पहले उसकी मुलायमता और आराम का ध्यान रखा जाता है। ऐसी टोपी होनी चाहिए, जिसे पहनने से बच्चे को परेशानी न हो और सिर भी ठंड से सुरक्षित रहे। सॉफ्ट कॉटन कैप हल्की और मुलायम होने के कारण काफी अच्छी रहती है। बाजार में अलग-अलग कीमतों और डिजाइन में विकल्प उपलब्ध होने से अभिभावकों को अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी करने में आसानी हो रही है।गीतिका शर्मा का कहना बच्चों के लिए मफलर कैप सेट काफी उपयोगी रहता है। इसमें टोपी के साथ मफलर भी होता है, जिससे बच्चे का सिर, कान और गर्दन ठंड से सुरक्षित रहते हैं। इसे पहनाना भी आसान होता है।रेनू चौधरी ने कहा कि बच्चों को कार्टून और पॉम-पॉम वाली टोपियां काफी पसंद आती हैं। आकर्षक डिजाइन होने के कारण बच्चे इन्हें खुशी से पहन लेते हैं। वहीं, वेलवेट कैप भी मुलायम और आरामदायक होती है। ठंड बढ़ने पर मंकी कैप और चू-चू वाली टोपी भी अच्छा विकल्प हैं, क्योंकि ये सिर और कानों को अच्छी तरह ढकती हैं।

ऊना। ठंड बढ़ने के साथ ही बाजार में छोटे बच्चों के लिए गर्म टोपियों की मांग में तेजी आने लगी है। खासकर सॉफ्ट कॉटन कैप अभिभावकों की पहली पसंद बनी हुई है। मुलायम, हल्की और आरामदायक होने के कारण अभिभावक बच्चों के लिए इन्हें खरीदना पसंद कर रहे हैं। बाजार में बच्चों की विभिन्न डिजाइन और रंगों वाली टोपियां उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 100 से 300 रुपये तक है। जो पहले 80 से 280 तक थी। बाजार में मफलर कैप सेट 130 से 150 रुपये, पॉम-पॉम वाली कैप 200 रुपये, वेलवेट कैप 100 से 150 रुपये, मंकी कैप 180 रुपये, चू-चू वाली कैप 150 रुपये और सॉफ्ट कॉटन कैप करीब 300 रुपये में उपलब्ध है। बाजार में आकर्षक रंगों और डिजाइन में उपलब्ध सॉफ्ट कॉटन, वेलवेट और मंकी कैप महिलाओं को खूब पसंद आ रही हैं।