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इस दौरान विधायक ने अस्पताल परिसर में करीब 16 लाख रुपये की लागत से स्थापित तीन फेज के 60 केवीए जनरेटर का उद्घाटन भी किया। जनरेटर शुरू होने से बिजली गुल होने की स्थिति में अस्पताल की जरूरी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी।विधायक ने अस्पताल में 500 एमए की नई एक्सरे मशीन स्थापित करने के लिए आवश्यक वायरिंग के कार्य के लिए तीन लाख रुपये देने की घोषणा भी की। वर्तमान में अस्पताल में कम क्षमता की एक्सरे मशीन होने के कारण सिर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित एक्सरे करवाने के लिए मरीजों को निजी केंद्रों का रुख करना पड़ता है। नई मशीन स्थापित होने से मरीजों को अस्पताल में ही बेहतर जांच सुविधा मिल सकेगी।बता दें कि सीएचसी दौलतपुर चौक क्षेत्र की करीब 30 पंचायतों के हजारों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ऐसे में ऑपरेशन थियेटर, जनरेटर और आधुनिक एक्सरे सुविधा से अस्पताल का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा।इस अवसर पर बीडीसी चेयरमैन ब्रजेश डोगरा, बीएमओ पंकज पराशर, एमओ डॉ. संदीप नरूला, डॉ. सुखविंदर सिंह, चीफ फार्मासिस्ट, वार्ड सिस्टर सतनाम कौर और विलेज कांग्रेस कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे।