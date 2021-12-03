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बड़ूही (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौकीमन्यार में नशामुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसका उद्देश्य आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। रैली में विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवियों ने भाग लिया। क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सभी ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। तहसील कल्याण अधिकारी बंगाणा अनूप सिंह कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी। अनूप सिंह ने बताया कि नशा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी प्रेरित करने का आह्वान किया।