हिमकेयर योजना को भी नए बीमा मॉडल में बदलने की तैयारी

योजना के तहत परिवार को मिलने वाला 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर बड़ी राहत साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने अपना परिवार-सुखी परिवार योजना 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की करीब 3.50 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक देने की अधिसूचना जारी की है। योजना के लिए परिवार की सालाना आय की अधिकतम सीमा 75 हजार रुपये तय की गई है। सरकार हिमकेयर योजना को भी नए बीमा मॉडल में बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें पहले पांच लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके लिए आठ बीमा कंपनियों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था। सरकार कंपनी के साथ अंतिम बातचीत कर रही है।