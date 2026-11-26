सुखी परिवार योजना: हिमाचल में 3.50 लाख परिवारों को मिल सकती है निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा
मुख्यमंत्री अपना परिवार, सुखी परिवार योजना के तहत चयनित परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएगा। खास बात यह है कि पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के लिए अपनी जेब से प्रीमियम नहीं देना होगा।
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हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के बाद अब सरकार पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवच देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अपना परिवार, सुखी परिवार योजना के तहत चयनित परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएगा। इससे करीब 3.50 लाख महिलाओं के परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के लिए अपनी जेब से प्रीमियम नहीं देना होगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के भारी खर्च से राहत दिलाना है।
हिमकेयर योजना को भी नए बीमा मॉडल में बदलने की तैयारी
योजना के तहत परिवार को मिलने वाला 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर बड़ी राहत साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने अपना परिवार-सुखी परिवार योजना 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की करीब 3.50 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक देने की अधिसूचना जारी की है। योजना के लिए परिवार की सालाना आय की अधिकतम सीमा 75 हजार रुपये तय की गई है। सरकार हिमकेयर योजना को भी नए बीमा मॉडल में बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें पहले पांच लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके लिए आठ बीमा कंपनियों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था। सरकार कंपनी के साथ अंतिम बातचीत कर रही है।
लाभार्थियों को छह श्रेणियों में बांटने की तैयारी
नई बीमा व्यवस्था में लाभार्थियों को आर्थिक स्थिति और रोजगार के आधार पर छह श्रेणियों में बांटने की तैयारी है। इसमें बीपीएल, सामान्य परिवार, आउटसोर्स और अनुबंध कर्मचारी सहित अन्य श्रेणियां शामिल होंगी। गरीब परिवारों को प्रीमियम में अधिक राहत मिलेगी। सरकार की दो अलग-अलग पहलों के माध्यम से पात्र लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री अपना परिवार-सुखी परिवार योजना में चयनित परिवारों को प्रीमियम मुक्त बीमा मिलेगा, जबकि हिमकेयर के स्थान पर प्रस्तावित नई बीमा योजना का लाभ निर्धारित श्रेणियों के अनुसार मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना को जल्द अधिसूचित किया जाएगा।