Solan News: दीयों की रोशनी और ड्राई फ्रूट्स की मिठास से सजा बाजार

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कपड़े, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और पटाखों के स्टॉल्स पर रही चहल-पहलसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। दीपावली के त्योहार पर सोलन जिले के बाजार दुल्हन की तरह सजे नजर आए। जिला मुख्यालय में शनिवार को उत्सव की रौनक चरम पर रही और लोगों ने जमकर खरीदारी की। पुराने बस स्टैंड से अपर बाजार तक खरीदारों की भीड़ के कारण पैदल चलने तक की जगह नहीं बची।लोग बर्तन, आभूषण, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मिठाइयां, पटाखे और अन्य जरूरी वस्तुओं की खरीदारी करते नजर आए। आमजन की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर माल रोड पर सुबह से ही वाहनों की आवाजाही बंद रखी गई थी। माल रोड और अन्य प्रमुख स्थानों पर झालरों, लाइटों, दीयों और कैलेंडर के स्टॉल पर भी खरीदारों की भीड़ रही। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने भी बाजार पहुंचकर खील, बताशे, मिठाइयां और पटाखे खरीदे। ग्राहकों की भीड़ से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे।मिट्टी के दीयों का क्रेजफैंसी लड़ियों और रंग-बिरंगी लाइटों के बढ़ते चलन के बावजूद मिट्टी के दीयों का आकर्षण बरकरार है। पारंपरिक तरीके से दीपावली मनाने के लिए लोग मिट्टी के दीयों की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि, महंगाई का असर इनकी कीमतों पर भी पड़ा है। पिछले वर्ष जहां 10 रुपये में करीब 15 दीये मिल जाते थे, वहीं इस बार 20 रुपये में 12 दीये बिक रहे हैं।गेंदे और गुलदाउदी के फूलों की मांगदीपावली पर फूलों की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। माल रोड के फूल कारोबारियों रणवीन चौहान और अनिल राणा ने बताया कि इस बार फूलों के दाम पिछले साल के मुकाबले लगभग समान हैं। बाजार में गेंदा फूल 200 रुपये, पत्तों की माला 40 रुपये, गेंदे की माला 50 रुपये और कमल का फूल 100 रुपये प्रति नग बिक रहा है। इसके अलावा गुलदाउदी के फूलों की भी अच्छी मांग है।ड्राई फ्रूट्स बने पहली पसंदइस बार पारंपरिक मिठाइयों की दुकानों के मुकाबले ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर अधिक रुझान देखने को मिल रहा है। लोग शगुन के तौर पर थोड़ी मिठाई खरीद रहे हैं, लेकिन सेहत के प्रति जागरूकता और मिलावट की आशंका के चलते ड्राई फ्रूट्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। कारोबारी इस्माईल और राजू ने बताया कि किन्नौरी, कश्मीरी और स्थानीय अखरोट 250 से 450 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। वहीं, ड्राई फ्रूट कारोबारी पंकज के अनुसार बादाम 600 से 1000 रुपये, काजू 500 से 800 रुपये और पिस्ता 1000 से 1100 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। इसके अलावा पतासा 100 से 120 रुपये और खील 90 रुपये प्रति किलो बिक रही है।