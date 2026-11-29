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मेडिसिन ओपीडी में रोजाना करीब 300 मरीजों की जांच, क्रस्ना लैब में भी बढ़ी भीड़वायरल संक्रमण से ठीक होने के बाद भी कई दिनों तक छाती में बलगम जमा रहने की शिकायतसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। मौसम में बदलाव और ठंड के साथ जिले में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इन दिनों रोजाना 40 से 50 मरीज सर्दी-खांसी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या भी शामिल है। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पताल की ओपीडी के बाहर भी भीड़ बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधानी बरतने और ठंड से बचाव करने की सलाह दी है।अस्पताल में उपचार के लिए पहुंच रहे कई मरीजों को ठीक होने के बाद भी कई दिनों तक छाती में बलगम जमा रहने की शिकायत हो रही है। इसे ठीक होने में भी समय लग रहा है। बच्चों और युवाओं में ऐसी शिकायतें अधिक देखने को मिल रही हैं। क्षेत्रीय अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में इन दिनों करीब 300 मरीजों की जांच की जा रही है। वहीं, रक्त के नमूनों की जांच के लिए क्रस्ना लैब में भी लोगों की भीड़ बढ़ रही है।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। दिन के समय चल रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है, जबकि रात को ठंड और बढ़ रही है। तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच वायरल संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। विभाग ने लोगों को सुबह और शाम की ठंड से बचने, गर्म कपड़े पहनने और पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही बिना चिकित्सक की सलाह के दवाओं का सेवन नहीं करने को कहा है।बच्चों और बुजुर्गों का रखें विशेष ध्यानमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का सुबह और शाम की ठंड में विशेष ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर समय रहते चिकित्सक से सलाह लेकर उपचार करवाना चाहिए।- डॉ. अजय पाठक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन