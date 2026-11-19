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अस्पताल की डिस्पेंसरी में दवाओं का भी टोटा, मेडिकल स्टोर भी नहीं है30 पंचायतों की 40 हजार से ज्यादा आबादी को झेलनी पड़ रही समस्या।मामूली इलाज के लिए भी नालागढ़ या शिमला जाना पड़ रहा मरीजों कोसंवाद न्यूज एजेंसीरामशहर/नालागढ़ (सोलन)। रामशहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। करीब 25 से 30 पंचायतों और 200 से 250 गांवों की 40 हजार से अधिक आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में एक्स-रे मशीन पिछले 9 से 10 वर्षों से खराब पड़ी है। बीच-बीच में मशीन ठीक होने पर मुश्किल से एक-दो महीने चलती है और फिर खराब हो जाती है। कई बार वर्षों तक मशीन ठीक नहीं होती। ऐसे में छोटे-मोटे हादसों में घायल मरीजों को भी एक्स-रे करवाने के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर नालागढ़ जाना पड़ता है।अस्पताल में स्टाफ लगभग पूरा होने के बावजूद मरीजों को जांच, दवाइयों और रात्रिकालीन आपातकालीन सेवाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल की एक बड़ी समस्या मेडिकल स्टोर की उपलब्धता भी है। रामशहर सीएचसी आबादी से दूर स्थित है और इसके एक किलोमीटर के दायरे में कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। डॉक्टर से जांच करवाने के बाद जब मरीजों को दवाइयां लिखी जाती हैं तो उन्हें करीब एक से डेढ़ किलोमीटर दूर रामशहर बाजार जाना पड़ता है। वहां से दवाइयां खरीदकर दोबारा अस्पताल पहुंचना पड़ता है, ताकि डॉक्टर को दवाइयां दिखाकर आगे की सलाह ली जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में बुजुर्गों, महिलाओं और कमजोर मरीजों को काफी परेशानी होती है। कई मरीजों के लिए बार-बार इतनी दूरी तय करना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री से अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है।इनसेटपर्याप्त दवाइयां नहीं मिलने से मरीज परेशानकई वर्षों से अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। लगभग सभी जरूरी दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। मेडिकल स्टोर दूर होने के कारण मरीजों को अधिक परेशानी उठानी पड़ती है।ा - सहदेव लाल वर्मा, स्थानीय निवासीइनसेटजेब से खर्च करने पड़ रहे दवाइयों के पैसेमरीजों को अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। डॉक्टरों की ओर से कई दवाइयां बाजार से खरीदने के लिए लिखी जा रही हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल में उपचार करवाने आने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों को भी दवाइयों पर अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। - कुलभूषण शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष, रामशहरइनसेटएक्स-रे के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर जा रहे मरीजअस्पताल की एक्स-रे मशीन लंबे समय से खराब पड़ी है। यदि किसी व्यक्ति का छोटा-मोटा हादसा हो जाए या किसी अन्य कारण से एक्स-रे करवाने की जरूरत पड़े तो उसे करीब 25 किलोमीटर दूर नालागढ़ जाना पड़ता है। - अमित ठाकुर, स्थानीय निवासीइनसेटरात को नहीं मिलते डॉक्टररात के समय किसी मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ने या हादसा होने पर अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। अस्पताल में दिए गए नंबरों पर फोन करने पर कॉल पुलिस थाने में पहुंचती है। इसके बाद पुलिस अधिकारी डॉक्टर को उनके आवास से सरकारी गाड़ी में अस्पताल लेकर आते हैं। -खनिंदर कुमार, स्थानीय कारोबारीअस्पताल में उपलब्ध दवाइयां मरीजों को दी जा रहींअस्पताल में उपलब्ध लगभग सभी दवाइयां मरीजों को यहीं से दी जाती हैं। दवाइयों की आपूर्ति के अनुसार मरीजों को अस्पताल से दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। डॉ. आकांक्षा, मेडिकल ऑफिसरनई एक्स-रे मशीन पहुंची, जल्द होगी इंस्टॉल : विधायकरामशहर सीएचसी के लिए नई तकनीक वाली एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवा दी गई है। करीब तीन-चार दिन पहले मशीन अस्पताल भेजी गई है। आगामी दो-तीन दिनों में इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसके बाद क्षेत्र के लोगों को एक्स-रे करवाने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। - हरदीप सिंह बावा, विधायक, नालागढ़