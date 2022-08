{"_id":"6309177f78b0827bf975ebbe","slug":"fraud-in-the-name-of-hotel-booking-solan-news-sml419629950","type":"story","status":"publish","title_hn":"fraud in the name of hotel booking","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Updated Sat, 27 Aug 2022 12:27 AM IST Updated Sat, 27 Aug 2022 12:27 AM IST

सोलन। कसौली के एक होटल कारोबारी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला आया है। शातिर होटल की फर्जी वेबसाइट बनाकर बुकिंग कर राशि ऐंठ रहा था। जब इसकी जानकारी होटल मालिक को मिली तो इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रविंद्र सिंह गुरुंग हाल महाप्रबंधक बैकुंठ रिसोर्ट कसौली ने शिकायत दी है कि होटल की वेबसाइट पर गलत मोबाइल नंबर प्रदर्शित होने का पता चलने पर जब वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो व्यक्ति ने अपना नाम राजेश शर्मा बताया। बुकिंग के संदर्भ में पूछताछ करने पर राशि का भुगतान व्हाट्सएप और क्यूआर कोड के माध्यम से करने के लिए कहा। एक ग्राहक सन्नी गर्ग ने 18,000 रुपये का भुगतान उक्त व्यक्ति को वेबसाइट पर प्रदर्शित मोबाइल नंबर पर किया है। पुलिस थाना कसौली में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने पुष्टि की है।