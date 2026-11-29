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किशनपुरा की बैठक में गरजे ग्रामीण, उपमुख्यमंत्री को सौंपेंगे आपत्तियों का ज्ञापनसंवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (संवाद)। हिम चंडीगढ़ परियोजना के विरोध में किसानों की आवाज अब गांव-गांव से बुलंद होने लगी है। परियोजना के तहत भूमि पूलिंग से जमीन लेने के प्रस्ताव के खिलाफ रविवार को ग्राम पंचायत किशनपुरा में किसान संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें क्षेत्र की 14 पंचायतों के सैकड़ों किसान, ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधि जुटे। सभी ने एक स्वर में अपनी उपजाऊ और पुश्तैनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देने का संकल्प लिया।बैठक में तय किया कि पहले शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष आपत्तियां रखी जाएंगी। इसी कड़ी में सोमवार को रेडक्रॉस मेले के समापन समारोह में पहुंच रहे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे पहले शनिवार को मेले में पहुंचे राज्यपाल को भी किसान ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज करवा चुके हैं।किसानों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार उनकी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार कर परियोजना को लेकर अपना फैसला वापस लेती है तो इसका स्वागत किया जाएगा। मांगों को अनसुना करने पर आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। बैठक में कानूनी लड़ाई और जनआंदोलन साथ-साथ चलाने का निर्णय लिया गया। किसान जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने और जरूरत पड़ने पर राजधानी शिमला में भी चक्का जाम व धरना-प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया।जमीन हमारी पहचान और विरासतग्रामीणों ने कहा कि यह महज जमीन लेने का मामला नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका, सामाजिक पहचान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। भूमि पूलिंग के नाम पर उपजाऊ कृषि भूमि परियोजना में जाने से खेती पर निर्भर परिवारों की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। किसानों ने सवाल उठाया कि जमीन के बदले विकसित क्षेत्र में हिस्सा मिलने से क्या पीढ़ियों से चली आ रही खेती, गांवों का पारंपरिक स्वरूप और आपसी भाईचारा बच पाएगा। छोटे और सीमित जोत वाले किसानों के लिए भविष्य में परिवार का भरण-पोषण भी चुनौती बन सकता है।ये रहे मौजूदबैठक की अध्यक्षता किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाग सिंह कुंडलस ने की। इस दौरान मुख्य सलाहकार एवं पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी, सलाहकार संजीव ठाकुर, विधि चंद्र राणा, चिंतन चौधरी, देवराज चौधरी, हेमराज, अनिल, हेमंत कुमार, सोनू रामलोक, ताराचंद, कृष्ण कुमार, जसविंदर सिंह, गुरनाम सिंह, पूर्व प्रधान सुरजन सैनी, अभिषेक ठाकुर, टेकचंद, परविंदर सैनी, हैप्पी सैनी, यशवंत चोपड़ा उर्फ मकान, अमरीक, गुरमेल चौधरी और जिला परिषद सदस्य राजकुमार चौधरी सहित सैकड़ों किसान और ग्रामीण मौजूद रहे।