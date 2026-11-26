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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया शुभारंभ, मार्च तक नए भवन के ए-ब्लॉक को शुरू करने का लक्ष्यसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन/शिलाई (सिरमौर)। शिलाई और आसपास की पंचायतों की गर्भवती महिलाओं को अब अल्ट्रासाउंड जांच के लिए पांवटा साहिब और नाहन नहीं जाना पड़ेगा। नागरिक अस्पताल शिलाई में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू हो गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने वीरवार को शिलाई में इसका शुभारंभ किया।इस सुविधा के शुरू होने से गर्भवती महिलाओं समेत अन्य मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा मिलेगी। फिलहाल डेपुटेशन पर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की गई है, जो सप्ताह में सोमवार और मंगलवार को सेवाएं देंगे। इससे मरीजों को जांच के लिए दूसरे अस्पतालों तक जाने की परेशानी और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी।उद्योग मंत्री ने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में नागरिक अस्पताल शिलाई में छह विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें स्त्री रोग और बाल रोग विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इसके अलावा छह एमबीबीएस चिकित्सक और 12 से 14 स्टाफ नर्सें तैनात हैं।अल्ट्रासाउंड सुविधा के शुभारंभ के बाद उद्योग मंत्री ने अस्पताल की निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है और मार्च माह तक इसके ए-ब्लॉक को विधिवत शुरू करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने इसे कागजों में 100 बिस्तरों का अस्पताल घोषित किया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। वर्तमान सरकार ने आवश्यक एस्टीमेट स्वीकृत करवाकर बजट उपलब्ध करवाया और करीब 19 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवाई। इसके बाद भवन निर्माण शुरू हुआ, जो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है।आंखों की जांच के उपकरण देने की मांगअस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उद्योग मंत्री के समक्ष जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग रखी। चिकित्सकों ने आंखों के उपचार और जांच के लिए आवश्यक मशीनें उपलब्ध करवाने के साथ अस्पताल के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था करने का आग्रह किया। इसके अलावा मरीजों की बढ़ती जरूरतों के अनुसार अन्य चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई गई। इस मौके पर बीएमओ डॉ. अजय देओल, एसएमओ डॉ. विवेक शर्मा और अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा।