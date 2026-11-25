विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

40 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ दिल्ली को प्रतिदिन मिलेगा 23 क्यूमेक पेयजल, 148 मीटर ऊंचा बनेगा रॉक-फिल बांधसंवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बुधवार को सिरमौर जिला प्रवास के दौरान रेणुकाजी बांध परियोजना स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों, विशेषकर निर्माणाधीन तीन डायवर्जन सुरंगों (डीटी) की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने परियोजना अधिकारियों से निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्ययोजना की जानकारी भी ली।परियोजना के महाप्रबंधक इंजीनियर अनूप शर्मा ने राज्यपाल को परियोजना की प्रगति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि रेणुकाजी बांध परियोजना के पहले चरण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत करीब 910 करोड़ से तीन डायवर्जन सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने निर्माण कार्यों की मौजूदा स्थिति, निर्धारित लक्ष्यों और दूसरे चरण में प्रस्तावित गतिविधियों की भी जानकारी दी।राज्यपाल ने परियोजना से जुड़े पहलुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति और परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में भी फीडबैक लिया। उल्लेखनीय है कि रेणुकाजी बांध परियोजना सिरमौर जिला में गिरि नदी पर प्रस्तावित 40 मेगावाट क्षमता की राष्ट्रीय महत्व की बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रतिदिन 23 क्यूमेक पेयजल उपलब्ध करवाना है। परियोजना के तहत 148 मीटर ऊंचे रॉकफिल बांध का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 40 मेगावाट क्षमता का विद्युत गृह भी स्थापित किया जाना है। परियोजना पूरी होने के बाद पेयजल आपूर्ति के साथ बिजली उत्पादन भी संभव हो सकेगा।इस अवसर पर रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर एकता कापटा, परियोजना के महाप्रबंधक इंजीनियर अनूप शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक इंजीनियर सुनील गुप्ता, इंजीनियर प्रदीप मेहरा, इंजीनियर कपिल शर्मा सहित जिला प्रशासन और रेणुकाजी बांध परियोजना के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।