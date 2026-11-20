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इस बार 20 के बजाय 6 शामियानों में सिमटी व्यवस्थास्नान घाट के पास दुकानें बंद, विशेष बसें न चलने और मोबाइल नेटवर्क ने भी बढ़ाईं मुश्किलेंयोगेंद्र अग्रवालददाहू (सिरमौर)। अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले में आस्था का उमड़ा है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम भीड़ के आगे बौने साबित हो रहे हैं। दशमी की रात तीर्थ में जागरण और रात्रि विश्राम की सदियों पुरानी परंपरा निभाने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण परिवारों को कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। मंदिर परिसर के पास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मुकाबले ठहरने के इंतजाम बेहद कम दिखाई देते हैं। सैकड़ों परिवारों के लिए महज छह शामियाने लगाए गए हैं, जबकि पिछले वर्षों में दो अलग-अलग स्थानों पर 20 से अधिक शामियानों की व्यवस्था होती थी।रेणुकाजी में दशमी की रात का नजारा हर साल कुछ ऐसा ही होता है। क्षेत्र की पंचायतों से सैकड़ों श्रद्धालु दिनभर तीर्थ पहुंचते हैं। रात को जागरण करते हैं और अगले दिन ब्रह्ममुहूर्त में ऐतिहासिक रेणुका झील में शाही स्नान के बाद घर लौटते हैं। इस बार भी गांव-गांव से लोग इसी आस्था के साथ पहुंचे हैं। इसके बावजूद मंदिर परिसर के आसपास ठहरने की जगह तलाशते परिवारों को निराशा हाथ लगी। कहीं शामियानों के नीचे जगह पाने की कोशिश होती दिखी तो कहीं परिवार खुले में ही रात बिताने की तैयारी करते नजर आए। रेणुका विकास बोर्ड की ओर से पहले 20 से अधिक शामियाने लगाए जाते थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या घटाकर छह कर दी गई। ठिठुरती रात और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच व्यवस्था की यह कमी साफ नजर आ रही है।स्नान घाट के आसपास सन्नाटा, प्रसाद के लिए भटके श्रद्धालुतीर्थ में श्रद्धालुओं की दूसरी परेशानी स्नान घाट के आसपास नजर आ रही है। घाट से 100 मीटर के दायरे में दुकानें बंद हैं। ऐसे में स्नान और पूजा के लिए पहुंचे लोगों को प्रसाद, धूप-दीप और जलपान खरीदने के लिए दूर जाना पड़ रहा है। वन्य प्राणी विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए दुकानदारों को नोटिस जारी कर मेला अवधि में दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए थे। दुकानदारों ने निर्देशों का पालन किया, लेकिन श्रद्धालुओं की जरूरतों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। इसका असर सीधे तीर्थ में पहुंचे लोगों पर पड़ रहा है।बसों के इंतजार में ग्रामीण, कई रूटों पर सेवा बंदमेले में पहुंचने के लिए ग्रामीण यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसों की कमी के कारण कई लोग मेला स्थल तक पहुंचने के लिए इंतजार करते रहे। निगम की ओर से विशेष बसें नहीं चलाई गईं, जबकि कई ग्रामीण रूटों पर नियमित बस सेवा भी बंद रही। निगम ने मेले के लिए बाहरी डिपुओं से आठ अतिरिक्त बसें मंगवाने का दावा किया था। रेणुका विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार ने बताया कि मेले में सरकारी बसें नहीं चलने की जानकारी मिली है। इस संबंध में निगम अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। शनिवार से बसों की व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं।नेटवर्क गायब, जरूरी संदेश भेजने के लिए छोड़ना पड़ रहा मेला परिसररेणुकाजी में मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मेला परिसर में नेटवर्क कमजोर होने के कारण श्रद्धालुओं के साथ अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया कर्मी भी परेशान हैं। मोबाइल पर बातचीत करना तो दूर, ई-मेल और सोशल मीडिया पर संदेश भेजने के लिए भी लोगों को मेला क्षेत्र से बाहर जाना पड़ रहा है। मेले के पहले दिन से बनी इस समस्या के समाधान के लिए फिलहाल कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। बीएसएनएल की सहायक अभियंता शालिनी सिंह ने बताया कि रेणुकाजी में मोबाइल टावर स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। मेले के लिए अलग से अस्थायी टावर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।आस्था और परंपरा के इस बड़े आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पहुंच रही है, लेकिन ठहरने, परिवहन, खरीदारी और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी मेले की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है।