विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नशामुक्त हिमाचल, महिला सशक्तीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का किया आह्वानसंवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। नारी का सम्मान केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे आचरण और व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। भारतीय संस्कृति में नारी को विशेष स्थान है। माता रेणुकाजी और भगवान परशुराम का मिलन मातृशक्ति, वात्सल्य, त्याग और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। यह बात राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले के समापन समारोह में कही। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी बिंदु गुप्ता भी मौजूद रहीं।राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास भी, विरासत भी का मंत्र देश की विकास यात्रा को नई दिशा दे रहा है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन में श्री महाकाल लोक जैसे धार्मिक स्थलों का विकास भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्री रेणुकाजी मेला हमारी पुरातन संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। एक पुत्र का अपनी मां से मिलने की परंपरा इस मेले को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।उन्होंने कहा कि महिलाओं को धार्मिक परंपराओं में सम्मान देने के साथ शिक्षा, विज्ञान, उद्यमिता, राजनीति और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व के अवसर मिलने चाहिए। महिला सशक्तीकरण के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।धार्मिक पर्यटन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसरराज्यपाल ने श्री रेणुकाजी तीर्थ का योजनाबद्ध विकास करने पर जोर देते हुए कहा कि हिमाचल में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बेहतर सड़क संपर्क, होम स्टे और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान अपनाने की अपील की।कविंद्र गुप्ता ने युवाओं को आधुनिक शिक्षा और तकनीक के साथ सनातन मूल्यों से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों और शोधकर्ताओं से देव परंपराओं, लोकगीतों, लोकसंगीत, मंदिरों और धार्मिक मेलों का दस्तावेजीकरण कर डिजिटल संरक्षण करने का आह्वान किया।नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ पूरे परिवार का भविष्य प्रभावित करता है। इसके खिलाफ धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, अभिभावकों और युवाओं को मिलकर जन आंदोलन चलाना होगा।पांच संकल्प लेने का किया आह्वानराज्यपाल ने मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाने और प्राकृतिक पत्तलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रदेशवासियों से सांस्कृतिक विरासत और देव परंपराओं का संरक्षण, नशामुक्त हिमाचल, महिला सशक्तीकरण, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के पांच संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने की भी अपील की।इससे पहले राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी बिंदु गुप्ता ने भगवान परशुराम मंदिर तथा माता रेणुकाजी मंदिर में पूजा-अर्चना की और पारंपरिक देव विदाई शोभायात्रा में भाग लिया। उन्होंने मेले की प्रदर्शनी में पुरस्कार प्राप्त करने वाले विभागों को सम्मानित किया। रेणुका विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया। समारोह के बाद राज्यपाल ने रेणुका झील की परिक्रमा की और चिड़ियाघर का दौरा कर वहां बंगाल टाइगर को भी देखा।इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पुलिस अधीक्षक निश्चिंत नेगी, अतिरिक्त उपायुक्त एकता काप्टा, एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान, महाप्रबंधक अनूप शर्मा, मित्र सिंह तोमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।