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सतिंदर सरताज को सुनने उमड़े थे लोगभीड़ घटने से दुकानदारों का कारोबार हुआ प्रभावितयोगेंद्र अग्रवालददाहू (सिरमौर)। मां-बेटे के आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला छह दिनों तक आस्था, श्रद्धा और खट्टी-मीठी यादें समेटे संपन्न हो गया। सफल आयोजन के बाद जिला प्रशासन और रेणुका विकास बोर्ड ने भी राहत की सांस ली। इस दौरान कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं ने छह दिनों तक मेले का खूब आनंद उठाया।मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में 300 कलाकारों ने ऐतिहासिक रेणु मंच पर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पहले दिन सुप्रसिद्ध सूफी गायक सतिंदर सरताज को सुनने के लिए उमड़ी भीड़ ने पिछले कई रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। वहीं, चौथे दिन भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से बहुभाषीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले के कवियों को भी मंच मिला। प्रशासन ने मेले को हरित मेला बनाने का लक्ष्य रखा था और इसमें काफी हद तक सफलता मिली। सफाई व्यवस्था भी चाक-चौबंद रही।इस बार मेले में उच्च न्यायालय के आदेशों का असर दिखाई दिया। मेलार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहने से दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ। परिवहन सुविधा का अभाव भी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी बना रहा। निगम की ओर से विशेष बसों की व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिकतर लोगों को पैदल या निजी वाहनों से सफर करना पड़ा। परंपरा के विपरीत मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बजाय उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया, जबकि समापन राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया। रेणुका विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार ने सफल आयोजन के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी।