विज्ञापन

रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजा गुरुद्वारा परिसरसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाशोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पांवटा साहिब में कवि दरबार का आयोजन किया गया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में कई राज्यों के कवियों ने रचनाओं से भाईचारे, एकता और गुरु इतिहास का संदेश दिया। कवियों ने गुरु नानक देव जी के जीवन प्रसंगों और उनकी शिक्षाओं को काव्य के माध्यम से संगत के समक्ष प्रस्तुत किया।कवि रछपाल सिंह पाल, सुखजीवन सिंह और मलकीत सिंह निमाण ने बताया कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूर्णिमा के अवसर पर गुरुद्वारा पांवटा साहिब में कवि दरबार सजाने की परंपरा शुरू की थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रकाशोत्सव और पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कवि दरबार आयोजित किया गया।गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पांवटा साहिब के मीत प्रधान हरभजन सिंह और कार्यवाहक मैनेजर गुरमीत सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। बाहर से आने वाली संगत के लिए विशेष लंगर, ठहरने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रकाशोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा को समर्पित विशाल कवि दरबार भी इसी आयोजन का हिस्सा रहा।