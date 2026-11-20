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दूसरे राज्यों से आएंगे कवि, रागी और ढाडी जत्थे, 24 नवंबर को सजेगा कवि दरबारसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व पर पांवटा साहिब में 22 से 24 नवंबर तक धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। इस दौरान शहर में विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। वहीं, देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचने वाले कवि गुरु नानक देव की महिमा का गुणगान करेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संगतों के ठहरने, लंगर, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं।गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष हरभजन सिंह और उप प्रबंधक गुरमीत सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कीर्तन और कथा सहित धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 22 नवंबर को पाठ आरंभ होगा। इस दौरान गतका दल, कीर्तन जत्थे और बैंड पार्टियां आकर्षण का केंद्र रहेंगे।उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसके लिए पालकी साहिब को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। 24 नवंबर को सुबह 10 बजे अमृत संचार होगा, जबकि रात आठ बजे से कवि दरबार सजेगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे कवि गुरु नानक देव की महिमा का बखान करेंगे।उप प्रबंधक गुरमीत सिंह ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से संगतें, रागी-ढाडी जत्थे और कवि पहुंचेंगे। उनके ठहरने, लंगर, पार्किंग और टेंट की व्यवस्था की जा रही है।