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अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद विशाल कीर्तन समागम, श्रद्धालुओं ने अमृत पान कर गुरु के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्पहिमाचल समेत पांच राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में टेका माथासंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। सिखों के पहले धर्मगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 557वां प्रकाशोत्सव गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर गुरुद्वारा साहिब को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। प्रकाशोत्सव में शामिल होने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही। हिमाचल प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में संगत माथा टेकने पहुंची।प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद विशाल कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। इसमें रागी जत्थों ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल किया। मंगलवार सुबह शुरू हुआ धार्मिक समागम देर रात तक जारी रहा।गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपप्रधान हरभजन सिंह, महासचिव हरप्रीत सिंह रतन, प्रबंधक जगीर सिंह और गुरमीत सिंह ने बताया कि प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा साहिब में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान निशान साहिब की सेवा के साथ अमृत संचार भी करवाया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अमृत पान कर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चलने का संकल्प लिया।उन्होंने बताया कि रात को विशाल कवि दरबार का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे कवियों ने गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित काव्य रचनाएं प्रस्तुत कीं। गुरुद्वारा प्रबंधक जगीर सिंह ने बताया कि प्रकाशोत्सव पर माथा टेकने के लिए हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हजारों श्रद्धालु पांवटा साहिब पहुंचे। संगत के लिए गुरुद्वारा परिसर में अटूट लंगर की व्यवस्था की गई। वहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन तथा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आवश्यक प्रबंध किए गए।