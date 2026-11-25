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कुल्हाल-पांवटा यमुना पुल पर आगे चल रहे ट्रक से टकराई बाइकलोगों की मदद से घायलों को पहुंचाया अस्पताल, युवक का देहरादून में चल रहा उपचारसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब के यमुना पुल पर मंगलवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उनकी बाइक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई।हादसे में घायल दोनों युवकों को स्थानीय पार्षद कुलदीप चौधरी और अन्य लोगों की मदद से 108 एंबुलेंस से सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। हालांकि, परिजन उसे उपचार के लिए देहरादून के एक निजी अस्पताल ले गए।पुलिस के अनुसार पांवटा साहिब के बायकुआं निवासी बबलू (30) पुत्र राम आसरा और दीपक (25) पुत्र गुलजारी लाल मंगलवार देर रात बाइक पर पांवटा साहिब की ओर आ रहे थे। इसी दौरान उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाले कुल्हाल-पांवटा साहिब यमुना पुल पर उनकी बाइक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक सावन मौके पर ही रुक गया।घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड-13 के पार्षद कुलदीप चौधरी अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सक डॉ. अंकुश धीमन ने बबलू को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दीपक को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। हालांकि, परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए देहरादून के निजी अस्पताल ले गए।बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद बबलू का शव परिजनों को सौंप दिया गया। एसपी एनएस नेगी ने बताया कि पांवटा साहिब थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।