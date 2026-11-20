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परशुराम नवयुवक मंडल मशवा और दुगाना आयोजन समिति ने करवाए सांस्कृतिक कार्यक्रमसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। गिरिपार क्षेत्र के मशवा और दुगाना गांव में ग्यास पर्व के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोक संस्कृति, भजन, पारंपरिक गीत-संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने पर्व की रौनक बढ़ाई। देर रात तक चले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कलाकारों ने लोकगीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम परशुराम नवयुवक मंडल मशवा और दुगाना आयोजन समिति की ओर से आयोजित किए गए।मशवा में आयोजित कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य बलवीर पुंडीर मुख्य अतिथि रहे। उपप्रधान खजान सिंह कंवर, साधुराम चौहान और डॉ. आदित्य गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य कलाकार दीवान शिवान ने सुरीली आवाज में एक के बाद एक पहाड़ी लोकगीत प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी।उन्होंने जा मेरी चिट्ठिए, सिरमौर मिलेगा किन्नौर मिलेगा, घोणिए किलूटू बानो, खुमली खे चाहिए था बे ठोगड़ा, मुले रे मुलाए और शाठी रे पांशी री हारूली जैसे गीत सुनाए। गायक कमलेश शर्मा ने हमारे पहाड़ा रा दिल, डूंगी डूंगी नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे गीतों से माहौल खुशनुमा बनाया। वहीं, हितेंद्र शर्मा ने ठांडे पाणी रे, रेखा रे बागने, तोवे शोभली बानो रे और जनसारो रे चणकोटी जैसे गीतों से समां बांधा।गायक सेंडी स्काय ने भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को खूब नचाया। उन्होंने बदले रे तेरे तेवर जमाना क्या बदला, कसमें खाई और वादे बदले, धारो पांदी रे कुकड़ी ये, तेरा मेरा प्यार आढ़िए बचपनो रा और रूशणा बातों बातों रा जैसे गीत प्रस्तुत किए। उनकी प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियों के साथ उत्साह बढ़ाया। स्कूली बच्चों ने भी गीत और नृत्य की प्रस्तुतियां देकर खूब सराहना बटोरी।इस अवसर पर शिलाई की जिला परिषद सदस्य इंदू बाला, हिरदाराम पुंडीर, बीडीसी सदस्य विमला देवी, कल्याण सिंह, कंवर सिंह, मोहन सिंह और परशुराम नवयुवक मंडल के अध्यक्ष मनोज कंवर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।