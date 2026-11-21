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नमा तस्करी के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरूसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन/कालाअंब/सतौन (सिरमौर)। जिले में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसआईयू नाहन की टीम ने दो अलग-अलग मामलों में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 11.54 ग्राम चिट्टा और 1 किलो 125 ग्राम चरस बरामद की है। दोनों मामलों में कालाअंब और पुरुवाला थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एसआईयू नाहन की टीम सैनवाला, मोगीनंद और कालाअंब क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सुनील कुमार उर्फ विक्की और बृजमोहन लंबे समय से मोगीनंद, कालाअंब और आसपास के क्षेत्रों में चिट्टा बेचने का काम कर रहे हैं। सूचना के अनुसार दोनों मोगीनंद स्थित हिमुडा कॉलोनी में पीपल के पेड़ के पास मौजूद थे। पुलिस टीम ने तलाशी ली तो उसने 11.54 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।आरोपियों की पहचान सुनील कुमार उर्फ विक्की (35) निवासी वाल्मीकि बस्ती, नारायणगढ़ और बृजमोहन (30) निवासी गांव डैरा, डाकघर हमीदपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला (हरियाणा) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर थाना कालाअंब में मामला दर्ज किया है।दूसरी कार्रवाई 21 नवंबर को सतौन क्षेत्र में की गई। एसआईयू की टीम सतौन बस स्टैंड के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि टीकाराम और मायाराम लंबे समय से शिलाई, सतौन और आसपास के क्षेत्रों में चरस बेचने में संलिप्त हैं। सूचना के अनुसार दोनों मोटरसाइकिल पर कमरऊ से सतौन की ओर आ रहे थे। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर कमरऊ की ओर से आ रही मोटरसाइकिल को रुकवाया।तलाशी के दौरान दोनों से 1 किलो 125 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों की पहचान टीकाराम और मायाराम निवासी गांव बोहल, डाकघर एवं तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर थाना पुरुवाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशे की खेप कहां से लेकर आए थे और इसकी आपूर्ति किसे की जानी थी। दोनों मामलों में जांच जारी है।-एनएस नेगी, पुलिस अधीक्षक, नाहन