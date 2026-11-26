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संवाद न्यूज एजेंसीसराहां (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय सराहां में वीरवार को तीन दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले दिन प्रतिभागियों को व्यवसाय की योजना तैयार करने, ग्राहकों की पहचान करने और बाजार की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाएं विकसित करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में 100 से अधिक अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं।रैम्प (आरएएमपी) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र और उद्योग विभाग के सहयोग से द प्लैनेट एजुकेशन सोसायटी पांवटा साहिब की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संस्था के सहायक प्रबंधक शिशुपाल चौहान ने व्यवसाय प्रारूप (बिजनेस मॉडल कैनवास) विषय पर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने व्यवसाय के नौ प्रमुख घटकों की जानकारी देते हुए ग्राहक पहचान, उत्पाद की विशेषताओं, बाजार तक पहुंच, आय के स्रोत, आवश्यक संसाधनों और लागत संरचना के बारे में विस्तार से समझाया।कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए जरूरी जानकारी एवं कौशल प्रदान करना है। इस अवसर पर द प्लैनेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट पांवटा साहिब के केंद्र प्रबंधक राजेश शर्मा, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य गुलशन कुमार, वाणिज्य विभाग की सहायक आचार्य डॉ. प्रियंका सराओ और हिंदी विभाग की सहायक आचार्य डॉ. मोल्लम डोलमा उपस्थित रहे।उल्लेखनीय है कि 28 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के आगामी सत्रों में प्रतिभागियों को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।