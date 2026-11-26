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दूज के बाद दुकानें समेटने की तैयारी में जुटे व्यापारियों ने कम दामों पर बेचा सामानजलेबी-चाट के कारोबार रहा ठंडासंवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला संपन्न होने के दो दिन बाद भी मेला बाजार में खरीदारी का उत्साह बरकरार है। वीरवार को आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचे और कम दामों पर जमकर खरीदारी की। इससे मेले में पहुंचे व्यापारियों को बचा हुआ सामान बेचने का एक और मौका मिल गया। हालांकि, पूरे सप्ताह मेले में खरीदारी की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही, जिसका असर व्यापारियों के कारोबार पर भी पड़ा।रेणुका मेले में दूज तक दुकानें लगाए रखने की परंपरा है। इसके बाद दुकानदार दुकानें समेटकर घर लौटने लगते हैं। ऐसे में वीरवार को व्यापारियों ने सामान वापस ले जाने के बजाय कम दामों पर बेचने को प्राथमिकता दी। ग्रामीणों ने गर्म कपड़ों के साथ बर्तन और अन्य घरेलू सामान की खरीदारी में खास दिलचस्पी दिखाई। इस बार मेले में गर्म वस्त्रों और बैग की दुकानें अधिक संख्या में लगी थीं। लोगों ने रजाई, कंबल, जैकेट और लोअर सहित सर्दियों के सामान की खूब खरीदारी की।उच्च न्यायालय के आदेशों के चलते इस बार 27 नवंबर की शाम तक मेला मैदान खाली करना अनिवार्य है। ऐसे में दुकानदारों के पास सामान समेटने के लिए सीमित समय बचा है। इसका फायदा उठाते हुए ग्रामीणों ने जमकर मोलभाव किया और कम कीमत पर जरूरत का सामान खरीदा। मेले के अंतिम दिनों में बाजार में उमड़ी भीड़ से व्यापारियों को भी कुछ राहत मिली।दक्षिण भारतीय खाने का चखा स्वादरेणुका मेले में इस बार दक्षिण भारतीय खाने की बिक्री ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके अलावा चाऊमीन, मोमोज, पिज्जा और बर्गर जैसे खाद्य पदार्थों की खूब बिक्री हुई। इनकी बढ़ती लोकप्रियता का असर जलेबी, चाट और टिक्की जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों के कारोबार पर भी देखने को मिला।