विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नाहन। चार लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में सत्र न्यायालय ने शिकायतकर्ता की अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया है। अदालत ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन स्वीकार करते हुए मुख्य अपील पर सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है।शिकायतकर्ता सुरेंद्र मोहन ने ओमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। निचली अदालत ने 16 सितंबर 2025 को शिकायत खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ अपील दायर करने में शिकायतकर्ता को देरी हो गई। इस देरी को माफ करने के लिए उन्होंने अदालत में आवेदन दायर किया।आवेदक की ओर से अदालत को बताया गया कि कानूनी सलाह के आधार पर उन्होंने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन क्षेत्राधिकार में बदलाव की जानकारी मिलने के बाद उन्हें नाहन लौटना पड़ा। इसके अलावा अक्तूबर 2025 में एक दुर्घटना में घायल होने और वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण वह समय पर अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सके।अदालत ने कहा कि मामलों का निपटारा तकनीकी आधार पर करने के बजाय उनके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने देरी माफ करने का आवेदन स्वीकार कर लिया। अब मुख्य अपील पर सुनवाई होगी।संवाद