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जागरण में भजन मंडलियों ने किया गुणगान, ढोल-नगाड़ों से लोगों का स्वागतसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। गिरिपार क्षेत्र के रुहाना गांव में ग्रामवासियों के सहयोग से मां बिजाई और शिरगुल महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। धार्मिक कार्यक्रम के चलते गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में भक्तिमय माहौल बना रहा।प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर को फूल-मालाओं और रंग-बिरंगी झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस अवसर पर आसपास की पंचायतों से पहुंचे श्रद्धालुओं का ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर 25 नवंबर को भव्य रात्रि जागरण आयोजित किया गया। इसमें भजन मंडलियों ने मां बिजाई और शिरगुल महाराज के भजनों से श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर किया। पूरी रात मंदिर परिसर भजनों और जयकारों से गूंजता रहा।मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ग्रामीणों ने बताया कि समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से संपन्न यह आयोजन गांव की एकता, आस्था और संस्कृति का प्रतीक बना।