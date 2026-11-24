विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसडीएम द्विज गोयल और तहसीलदार मस्तराम भारद्वाज ने पूजा-अर्चना से किया शुभारंभश्रीराम मंदिर और देई जी साहिब मंदिर में अखंड रामायण पाठ शुरूआज धार्मिक अनुष्ठान के साथ लगेगा भंडारासंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। धार्मिक आस्था और श्रद्धा के संगम के बीच मंगलवार को पांवटा साहिब में भव्य कलश यात्रा और शोभायात्रा निकाली गई। यमुना नदी घाट स्थित श्रीराधा कृष्ण हनुमान मंदिर से प्राचीन श्रीराम मंदिर एवं देई जी साहिब मंदिर तक निकली कलश यात्रा में महिलाओं सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं, गिरिपार क्षेत्र के आंजभोज स्थित धनला मंदिर से शिरगुल महाराज की पवित्र छड़ी भी पांवटा साहिब पहुंची। विश्वकर्मा मंदिर से श्रद्धालु देवता की छड़ी के साथ पैदल यात्रा करते हुए प्राचीन श्रीराम मंदिर पहुंचे।कलश यात्रा के शुभारंभ पर एसडीएम द्विज गोयल, तहसीलदार मस्तराम भारद्वाज और जूना अखाड़ा हिमाचल मंडल एवं गौरी आश्रम सैंज कुल्लू के महंत चेतन गिरि महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। विधिवत पूजा-अर्चना के बाद यात्रा शुरू हुई। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा और श्रद्धालु प्रभु श्रीराम की आराधना में लीन नजर आए।श्रीराम सेवा समिति पांवटा साहिब के अध्यक्ष ओपी चौहान, महासचिव सुनील तोमर और सुनील शर्मा ने बताया कि मंगलवार को भव्य शोभायात्रा के साथ शिरगुल देवता की पवित्र छड़ी आयोजन स्थल पर पहुंची। इसके साथ ही श्रीराम मंदिर एवं देई जी साहिब मंदिर में अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। धार्मिक अनुष्ठान बुधवार तक चलेगा। पाठ के समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा।समिति पदाधिकारियों ने आयोजन में शामिल होने पर एसडीएम द्विज गोयल और तहसीलदार मस्तराम भारद्वाज का आभार जताया। उन्होंने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से प्रभु श्रीराम से नगरवासियों के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर मदन मोहन शर्मा, मनीष तोमर, गुरदीप सिंह गैरी आदि मौजूद रहे।