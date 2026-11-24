विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पंचायत प्रधान के साथ कथित अभद्रता के बाद बढ़ा विवादमहिला चिकित्सक ने आरोप नकारे, कहा- उपलब्ध संसाधनों के अनुसार दे रहे बेहतर उपचारसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन/नौहराधार (सिरमौर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नौहराधार में महिला चिकित्सक के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने चिकित्सक पर मरीजों और तीमारदारों के साथ दुर्व्यवहार तथा जांच नहीं करने के आरोप लगाए हैं।ग्रामीणों ने अस्पताल प्रभारी के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को लिखित शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, संबंधित चिकित्सक ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कुछ लोगों पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। नौहराधार सीएचसी में कार्यरत महिला चिकित्सक की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि चिकित्सक इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ उचित व्यवहार नहीं करती हैं। अस्पताल प्रबंधन के समक्ष भी उनके व्यवहार को लेकर शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है।ग्रामीणों के अनुसार, गत सोमवार को पंचायत प्रधान कुछ लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए ओपीडी पहुंचीं। इस दौरान कथित तौर पर चिकित्सक ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि चिकित्सक अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के बजाय लोगों को मनमानी के मुकदमे दर्ज करवाने की बात कहकर डराने का प्रयास करती हैं। ग्रामीणों ने अस्पताल प्रभारी के माध्यम से सीएमओ को शिकायत भेजकर मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।अस्पताल प्रभारी डॉ. सिम्मी ने बताया कि स्थानीय लोगों की ओर से उन्हें शिकायत मिली है। इसे कार्रवाई के लिए सीएमओ सिरमौर को भेज दिया गया है। अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण होने के कारण पुलिस को बुलाना पड़ा था, जिसके बाद स्थिति को शांत करवाया गया।महिला चिकित्सक ने अपने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसी जांच रिपोर्ट देने का दबाव बनाते हैं, जिनकी सुविधा अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। नौहराधार के अलावा शिलाई क्षेत्र तक के मरीज उपचार के लिए उनके पास आते हैं। सभी मरीजों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बेहतर उपचार और हरसंभव जांच सुविधा देने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है।खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कक्कड़ ने बताया कि नौहराधार अस्पताल में लोगों के प्रदर्शन और चिकित्सक के खिलाफ सीएमओ को शिकायत भेजे जाने की सूचना मिली है। शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।