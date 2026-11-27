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-रोटरी क्लब सखी और रोटरी क्लब ने सीपीएए के सहयोग से चलाया जागरूकता अभियान-अब तक तीन हजार से अधिक लड़कियों और महिलाओं को किया जागरूकसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। रोटरी क्लब सखी और रोटरी क्लब ने सीपीएए के सहयोग से पीएमश्री कन्या विद्यालय पांवटा साहिब में मुफ्त एचपीवी टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। शिविर में 400 से अधिक लड़कियों का टीकाकरण किया गया। इस अभियान के तहत अब तक क्षेत्र की तीन हजार से अधिक लड़कियों और महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर तथा एचपीवी से जुड़े कैंसर के प्रति जागरूक किया जा चुका है।कार्यक्रम आयोजकों कृष्णा खन्ना, रोटरी क्लब अध्यक्ष यशपाल धीमान, डॉ. प्रवेश सबलोक, राखी और डॉ. नीना सबलोक ने बताया कि इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य एचपीवी टीकाकरण को बढ़ावा देना और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसके लिए सरकारी स्कूलों, महाविद्यालयों और औद्योगिक संस्थानों में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए हैं। अभियान को एसडीएम, बीएमओ और सीएमओ सिरमौर का मार्गदर्शन तथा आवश्यक प्रोटोकॉल संबंधी सहयोग भी मिला है।इस अभियान में जियोन लाइफ साइंसेज का महत्वपूर्ण सहयोग और प्रायोजन रहा। इसके अलावा यमुना करुणा संस्थान, एसपीसीएचएस, सन फार्मा और नान्ज फार्मा ने सामुदायिक साझेदार के रूप में सहयोग दिया।कार्यक्रम का संचालन रवि प्रकाश, पंकज पांडे, कृष्णा खन्ना, यशपाल धीमान, डॉ. प्रवेश सबलोक, डॉ. अंतारेश सबलोक, डॉ. नीना सबलोक, राखी डांग, कविता गर्ग, अंजलि सिंगला, वंशिका और गौरी पांडे के नेतृत्व में किया गया। इन सभी ने शिविर की व्यवस्थाओं की देखरेख करने के साथ लाभार्थियों से बातचीत भी की।रोटरी क्लबों ने जियोन और नान्ज फार्मा के साथ रानी गर्ग, सुरेश गर्ग, मनमीत सिंह, एस. सहोता, कंवलजीत चड्ढा और पीएमश्री कन्या विद्यालय के प्रधानाचार्य मुंशी राम वर्मा का आभार जताया। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह के एचपीवी टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।