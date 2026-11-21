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संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) जुब्बल में नशा मुक्त युवा से विकसित भारत विषय पर पड़ोसी युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव बताए और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी जुब्बल चेतन चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मेरा भारत शिमला के उप निदेशक विपिन कुमार, संस्थान की प्रशिक्षक दनिता देवी और युवा संयोजक अंजलि भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान उप निदेशक विपिन कुमार ने चलचित्र प्रस्तुति के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों और सरकार की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। वहीं, संसाधन व्यक्ति अंजलि ने साथियों के दबाव, तनाव और जिज्ञासा को नशे की प्रमुख वजह बताते हुए युवाओं को इनसे बचने के उपाय बताए। उन्होंने व्यक्तित्व विकास, मृदु कौशल, ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाने पर भी जोर दिया। मुख्य अतिथि चेतन चौहान ने नशे के शारीरिक, मानसिक और कानूनी दुष्परिणामों से अवगत करवाते हुए युवाओं से अनुशासन अपनाने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को नशे को ना कहें और जीवन को हां कहें का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण की सामूहिक शपथ ली।