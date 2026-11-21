Rampur Bushahar News: ज्यूरी में महिलाओं को दी बैंकिंग योजनाओं की जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:21 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:21 PM IST
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ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। को-ऑपरेटिव बैंक की ज्यूरी शाखा ने वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल जागरूकता शिविर लगाया। इसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। शिविर में कार्यकारी सहायक अश्वनी कुमार ने महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सपनों का संचय, विभिन्न प्रकार के बैंक खातों, समूह गठन और फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बैंकिंग सुविधाओं, बचत और बीमा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी जागरूक किया। इस अवसर पर पंचायत सदस्य फूल कुमारी, किरण शर्मा, उर्मिला नेगी सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं।
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