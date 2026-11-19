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जुब्बल (रोहड़ू)।

युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से खेलो इंडिया युवा खेल-2026 के तहत अंडर-18 महिला वॉलीबॉल टीम के चयन के लिए 21 नवंबर को खेल छात्रावास जुब्बल में ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। विभाग के अतिरिक्त निदेशक गौरव महाजन ने बताया कि ट्रायल में भाग लेने वाली खिलाड़ियों की जन्मतिथि 1 जनवरी, 2009 या इसके बाद की होनी अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में केवल निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाली खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगी। ट्रायल सुबह 10 बजे शुरू होंगे। सभी पात्र खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर खेल छात्रावास जुब्बल में रिपोर्ट करना होगा। उन्होंने बताया कि ट्रायल में शामिल होने वाली खिलाड़ियों को शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मैट्रिक), आयु प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार के फोटो और दस्तावेज की एक सत्यापित छायाप्रति साथ लानी होगी। आयु प्रमाणपत्र नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी होना चाहिए और यह 1 जनवरी, 2021 या इससे पहले का होना अनिवार्य है। अतिरिक्त निदेशक ने स्पष्ट किया कि ट्रायल में भाग लेने वाली खिलाड़ियों को विभाग की ओर से किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता (टीए/डीए) नहीं दिया जाएगा।